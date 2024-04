Não só de livros respira a feira de Santa Cruz, que se realiza entre os dias 23 e 28 deste mês, na promenade dos Reis Magos. A terceira edição, denominada ‘Cantar é a maneira mais pura de contar’, com Filipa Leal como autora convidada, foi apresentada esta manhã, sob a égide das comemorações do 25 de Abril, que celebra este ano meio século. Raquel Gonçalves, diretora da Feira do Livro de Santa Cruz explicou que o objetivo da organização é que este seja “um encontro sobre a literatura, mas nas suas diversas formas: a que se lê, a que se canta (até porque vamo-nos nos associar ao 25 de abril e as senhas da liberdade foram canções) e a literatura que se filma”.

Assim, sublinhou a responsável pela organização do evento dinamizado pela autarquia de Santa Cruz, “no fundo, queremos que esta feira seja um hino à literatura nas suas diversas formas e multifuncionalidade”.

Raquel Gonçalves destacou ainda a aproximação com as crianças do concelho e visitantes, atendendo ao número de iniciativas pensadas para os mais novos. Ao longo da semana, estarão presentes cerca de 600 crianças no evento, das escolas de Santa Cruz.

Esta manhã, na apresentação do programa, a diretora regional dos Assuntos Culturais, Natércia Xavier, que considerou que a Feira do Livro de Santa Cruz “fala muito mais do que livros. Fala da forma como usamos as palavras para comunicar. Isso é extremamente importante quando hoje existem silêncios ensurdecedores”, comentou, enfatizando por isso, a importância das acessibilidades culturais.

De salientar que estarão presentes sete livreiros, um dos quais dedicado a edições livres. O evento representa um investimento da autarquia de cerca de 50 mil euros.

O programa é muito vasto e entre apresentação de livros, espetáculos, leituras e animação de ruas, destaque para a abertura oficial e leitura performativa de ‘Manifesto pelos leitores de poesia’, com Filipa Leal, no dia 23, o concerto com Mafalda Veiga, no dia 24, seguindo-se de fogo de artifício que irá receber o Dia da Liberdade, o concerto ilustrado de Ana Lua Caiano, no dia 27, bem como a apresentação do livro ‘Deus na Escuridão’ de Valter Hugo Mãe, e sessões de cinema.