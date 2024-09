É já amanhã que arranca a ‘Festa do Faial’, um certame de decorre até ao próximo domingo.

Esta sexta-feira, sobem ao palco da festividade, que tem início pelas 20h30, Roberto Jardim, Miro Freitas, seguindo-se o cabeça-de-cartaz Sérgio Rossi e, por fim, o DJ Tony Freitas.

No sábado, atuam a Banda Filarmónica do Faial, os Galáxia, Amigos da Gaita, DJ Peter Nunez e Micaela, como protagonista da noite.

Já no domingo, o destaque vai para João Vinagre, mas haverá, ainda, espaço para as atuações do Grupo Folclórico da Casa do Povo do Campanário, do Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial, do Buzido e dos Galáxia.