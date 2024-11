‘Apenas o Largo Silêncio’ é o título do livro lançado, na última quarta-feira, por Emanuel Bento, antigo jornalista madeirense. O livro, cuja apresentação decorreu no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, terra onde nasceu o escritor, é o resultado da seleção de cinquenta poemas que Emanuel Bento escolheu para publicação naquele que é o seu primeiro livro impresso.

Na obra, editada pela Fraternitas, o autor deixa patente “a ideia de logos grego (palavra + pensamento) que caracteriza o ser humano e, sobretudo, lhe permite a reflexão sobre o mundo e a sua própria condição, num exercício que mostra a respiração do próprio mundo, do que nos rodeia e somos, como também os dilemas que diariamente enfrentamos enquanto caminhamos na Terra”.

Apresentada aos convidados presentes no Museu de Imprensa pelo reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, a publicação é a forma como Emanuel Bento partilha pensamentos dessa reflexão sobre a condição humana. De referir que a cerimónia contou com a presença de diversas entidades públicas, entre as quais o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, também ex-jornalista, da vice-presidente do Parlamento, Rubina Leal, do autarca de Câmara de Lobos Leonel Silva, da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, da vereadora da autarquia do Funchal Helena Leal, entre outras.

Saliente-se que o livro ‘Apenas o Largo Silêncio’ é a obra número 2 da Coleção Poiesis da Fraternitas, editora que iniciou a sua atividade, no Funchal, em 2019, estando associada ao EIPOEMA – Encontro Internacional de Poesia de Macaronésia, que caminha para a sua oitava edição e cujos encontros se realizam, por norma, anualmente em casa um dos arquipélagos da Macaronésia (Açores/Madeira/Canárias/Cabo Verde), em que o autor participou nos últimos três anos.

Emanuel Bento nasceu a 02 de Outubro de 1967, na freguesia de Câmara de Lobos. Fez os estudos secundários e frequentou a Universidade da Madeira durante alguns anos em Estudos Portugueses, embora não tenha concluído a licenciatura.

Foi jornalista do Diário de Notícias da Madeira e no Quinzenário O Garajau. Durante o período da atividade de jornalista, foi vice-presidente da Direção Regional do Sindicato de Jornalistas entre 2004/2006.

Desde 2006 que tem desempenhado funções na área da assessoria e comunicação, quer em Lisboa, quer na Região, tendo estado ligado, nessas funções e no que se refere à cultura, à organização de uma Feira do Livro e na comunicação das Comemorações 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

Participou, por convite, nos EIPOEMAS de Porto Santo (V), Cabo Verde (VI) e Açores (VII).