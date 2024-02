‘Deus na escuridão’ de Valter Hugo Mãe apresentado na Feira do Livro do Funchal

Valter Hugo Mãe é um dos autores que marcará presença na Feira do Livro do Funchal, este sábado, dia 2 de março, onde apresentará o seu novo romance ‘Deus na escuridão’.

Numa conversa guiada pela jornalista Marta Caires, pelas 18 horas, serão conhecidos os ‘cantos’ a este “romance inspirado e ambientado na Madeira e que reflete sobre a lealdade, a resiliência e o amor divino que é também materno”, conforme destaca uma nota enviada à redação.

Já no dia seguinte, dia 3, o palco deste autor será a Igreja do Campanário, que é figurante nesta narrativa e onde decorrerá uma nova apresentação, conduzida pela professora Lídia Romano.

Conforme destaca a mesma nota, nesta obra, que chegada dois anos depois de ‘As doenças do Brasil’, mas fruto de um trabalho que já começou há mais de doze anos, o autor “convida os leitores para uma viagem pela beleza natural da Ilha da Madeira, onde lhes dá a conhecer um delicado e profundo manifesto de lealdade e resiliência”.

“Ambientada no lugar de Campanário, em Ribeira Brava, onde Valter Hugo Mãe passou algumas temporadas conhecendo e inspirando-se com as pessoas que ali vivem, as suas histórias, a forma como nutrem e expressam os sentimentos, esta é a história de dois irmãos, conhecidos como Felicíssimo e Pouquinho, que crescem em circunstâncias peculiares e cujas vidas se entrelaçam numa relação igualmente peculiar, numa união muito íntima, apenas comprável ou até superando pelo amor das mães, que amam como Deus”, desvela ainda a mesma comunicação.

Com a profunda e delicada prosa poética que o caracteriza, Valter Hugo Mãe completa assim a tetralogia Irmãos, ilhas e ausências, inaugurada em 2013 com A Desumanização, seguida de Homens Imprudentemente poéticos, em 2015, e As doenças do Brasil, em 2021, a que agora se junta Deus na escuridã