‘Cores da Minha Terra’, com Cristina Perneta, no Museu A Cidade do Açúcar

Nos dias 18 de janeiro, 22 de fevereiro, 14 de março, 18 de abril e 23 de maio irá decorrer no Museu A Cidade do Açúcar, no Funchal, a atividade “Cores da Minha Terra” com a Cristina Perneta.

Leia a nota de imprensa do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal:

“Descobrir as raízes ancestrais das cores da Terra e explorar a criatividade através dos pigmentos naturais da nossa ilha é o objetivo principal do próximo workshop a ser orientado pela talentosa artista visual Cristina Perneta. Este evento promete ser uma viagem pela história das cores, revelando os segredos por trás dos pigmentos crus como a argila e a terra das montanhas locais, que há milhares de anos eram manipulados pelos nossos antepassados.

Durante o workshop, os participantes terão a oportunidade de mergulhar na antiguidade para compreender como esses pigmentos eram meticulosamente produzidos, estabelecendo conexões com materiais ancestrais, como o Barro, usado para armazenar e transportar elementos valiosos. A segunda parte da atividade será dedicada à aprendizagem da criação de aguarelas utilizando os pigmentos naturais, abrindo espaço para a expressão criativa.

Cristina Perneta, nasceu no Funchal. É licenciada em Artes Plásticas - Pintura, ramo Científico-Artístico, pela Universidade da Madeira. Desenvolve o seu trabalho sobretudo na área da pintura e do desenho. Tem como inspiração, o mundo natural. No seu processo criativo, aplica elementos da natureza, como a argila, minerais e plantas. Em 2018 criou o atelier de expressão criativa “Sente a Natureza”, que visa expandir a imaginação e a criatividade através do contacto com a Mãe Natureza. As atividades são ao ar livre e ao ritmo das estações.

Este workshop, com duração de 1 hora e meia, é uma oportunidade imperdível para desvendar a magia das cores da Terra e explorar o lado artístico e histórico que nos rodeia.”