O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente, hoje, na abertura da exposição ‘Cartas do Funchal’, no Núcleo museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão.Trata-se da mostra evocativa de Alice Sousa, com curadoria de Teresa Jardim, que conclui o circuito de itinerância que foi preparado a partir da apresentação de uma primeira mostra homónima no Museu Henrique e Francisco Franco (14 de julho a 30 de setembro de 2022).

Passou, depois, pelo Solar do Aposento, em Ponta Delgada, São Vicente (15 de fevereiro a 30 de dezembro de 2023).

A circulação desta exposição decorre de uma organização conjunta entre o MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Solar do Aposento e a Torre do Capitão em estreita colaboração com a curadoria desta iniciativa.