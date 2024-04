Biblioteca Municipal do Funchal assinala Dia Mundial do Livro

Na próxima terça-feira, dia 23, pelas 10 horas, a Biblioteca Municipal do Funchal irá promover a atividade ‘Viagem ao Mundo da Literatura Popular’, baseada no livro ‘Continhos Populares Madeirenses’, do padre Alfredo Vieira de Freitas, de modo a assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

A iniciativa, cujo objetivo passa por dar a conhecer, de uma forma dinâmica e criativa, diversos contos populares madeirenses, será dinamizada com a leitura, em voz alta, de textos recolhidos à volta da ilha. Cada participante poderá escolher e ler um conto oriundo da sua freguesia ou da localidade natal dos seus pais ou avós. Estão, ainda, preparadas surpresas para os integrantes.

O autor de ‘Continhos Populares Madeirenses’, Pe. Alfredo Vieira de Freitas, marcou diversas gerações de madeirenses, tendo sido professor de português durante meio século. Foi colaborador assíduo da imprensa e deixou para a posteridade diversas obras de temática regional, entre as quais a supracitada, editada em 1988.

Estão abertas inscrições para o público em geral através do email: biblioteca.municipal@funchal.pt ou do telefone 291 211 133.