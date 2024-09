As ‘7Artes’ é uma organização de eventos criada por artista Maya Blandy e cinematografo Michel de Freitas que “celebra toda as artes que estão se a desenvolver na Madeira”.

O propósito desta iniciativa, conforme explica a organização, passa por “criar espaços onde todas as mentes jovens criativas possam-se conhecer, conectar, apoiar e acima de tudo, partilhar os seus projetos”.

O primeiro evento será um sunset em parceria com o Threehouse, a ter lugar amanhã, das 18:00 até às 00:00.

“Para começar em grande o sunset terá uma hora de musica ao vivo com atuações de António Dauilibi, Guilherme Gomes, Maya Blandy, Rafa Luz e SILV4. O evento terá exposições de: literatura de David Pestana e Vitoria Freitas, fashion do Santos Atelier, pintura de Luís Mendez, fotografia de Henrique Oliveira, tatuagem de Teresa Teixeira. Também haverá interlúdios de dança de: varão da Monika Gawryjolek, hip-hop da Mia Dance Academy e street dance do Afonso Perestrelo. Por fim haverá o première do filme do Michel de Freitas ‘Stranded’. Se fores criativo, esta é a tua casa”, expressa a organização

Os bilhetes estão a venda no site do Threehouse bem como na página oficial da organização: @7artes.events.

Pagina Oficial: https://www.instagram.com/7artes.events?igsh=aDhrbzN4b3UyMDJl&utm_source=qr.