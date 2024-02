Decorre, neste momento, a apresentação da agenda referente ao segundo semestre da Temporada Artística do Teatro Municipal Baltazar Dias 2023/2024.

Na ocasião, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da Cultura, recordou que a DGArtes apoia a programação do teatro com 150 mil euros, a par da comparticipação da Câmara de 250 mil euros, valor que asseverou que “não será reduzido”, dada a importância da Cultura para a Autarquia.

Mais referiu a autarca que para esta temporada estão previstos 30 eventos - nos quais se incluem sete estreias absolutas -, durante 58 sessões, e a participação de 325 artistas, com uma forte aposta nos jovens artistas madeirenses. Estão ainda envolvidas 19 associações, na produção destes eventos.

Cristina Pedra salientou, também as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que compõem a programação, bem como a estreia de um projeto baseado em Eça de Queirós, no ano em que o escritor vai para o Panteão Nacional.

Mais aproveitou a edil para “chamar à atenção” para os 15 projetos já registados desde a abertura do Estúdio de Criação Artística, evidenciando o trabalho desenvolvido pelo Município na área cultural.