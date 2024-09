Um pouco por toda a Ilha, em setembro, algumas paróquias vão vivenciar momentos de fé, devoção e culturais, construindo memórias inesquecíveis.

E para cumprir a tradição, em muitas haverá romagens, animação musical, barracas com comes e bebes e sorteio de rifas.

Descubra as celebrações que acontecerão nos próximos dias.

No Funchal, na igreja da Nazaré, as festas paroquiais em honra de Nossa Senhora da Nazaré e Santíssimo Sacramento, acontecem este fim de semana.

No cartaz, observa-se que hoje, a festa em louvor de Nossa Senhora da Nazaré principia com o terço às 18h30, seguida de missa às 19h00, e procissão por algumas ruas do Bairro.

No domingo, dia 8, a materialização da cerimónia ao Santíssimo, a partir das 16h00, missa, Adoração e procissão, com o tradicional tapete de flores no adro da igreja.

No Arco da Calheta, a festa é honra de Nossa Senhora do Loreto. Este sábado, dia 7, a missa está agendada para as 20h00. No domingo, as festividades solenes, eucaristia e procissão principiam às 15h00.

A destacar esta noite, às 21h30, o terceiro encontro de brincos do Loreto, com a participação de vários grupos.

No Faial, festeja-se Nossa Senhora da Natividade. Hoje, a missa e novena às 20h00. No domingo, 8 de setembro, missa e procissão com início marcado para as 13h30.

Em Santa Cruz, o fim de semana é dedicado à Nossa Senhora dos Remédios, na capela, localizada no sítio do Moreno.

Consultando o programa divulgado pela paróquia, hoje, às 20h00, realiza-se a novena e missa.

No domingo, dia 8, a festa a Nossa Senhora dos Remédios concretiza-se às 13h00, seguida de procissão.

No Caniço, a festa far-se-á em honra à sua protetora, Nossa Senhora do Livramento.

Para este sábado, dia 7, a novena é às 20h00. No domingo, a missa em honra da padroeira é às 16h00 seguida de procissão.

Na segunda-feira, dia 9, às 19h30, a celebração em honra ao Imaculado Coração de Maria seguida de procissão.

Em Câmara de Lobos, na paróquia da Quinta Grande, a festa é em louvor a Nossa Senhora dos Remédios. Para hoje, dia 7, a novena é às 20h00. No domingo, a partir das 16h00, a festa à Senhora dos Remédios.

No próximo fim de semana, 14 e 15 de setembro, nesta igreja, a celebração é honra do Santíssimo Sacramento.

No mesmo concelho, mas na paróquia de Santa Cecília, a festa é em honra da padroeira da Música e dos Músicos.

De acordo com o programa, na sexta-feira, dia 13 de setembro, a eucaristia às 19h00, seguida de concerto.

O domingo, dia 14, está reservado para as festividades solenes, eucaristia às 17h00 seguida de procissão.

No adro da Igreja haverá barracas com comes e bebes.

Na paróquia de Gaula, nos dias 14 e 15 de setembro, cumpre-se a comemoração a Nossa Senhora da Luz.

Segundo o cartaz publicado, no sábado, a novena e eucaristia é às 20h00, com pregação do Pe. Fábio Ferreira.

No domingo, a eucaristia está agendada para as 16h00 seguida de procissão, tendo como orador o Pe. Miguel Lira.