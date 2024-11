Bom dia!

A proliferação de empresas junto à Ribeira de Santa Luzia, a norte da Horários do Funchal, gera alertas entre ambientalistas. O espaço tem sido ocupado com novas construções de um lado e com o depósito de contentores de lixo e até viaturas abandonadas na outra margem do vale. Hélder Spínola alerta para o perigo em caso de enxurrada. João Baptista mostra-se preocupado. Ruína de capela do século XVII ‘engolida’ pelas obras. Câmara do Funchal reserva 75 mil euros para intervenção em breve.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca casos de justiça. Tribunal ouve testemunhas sobre o desvio de 102 mil euros; Parlamento autoriza vice e quatro secretários a responder à justiça.

Saiba ainda que Bruno Freitas já trabalha na ARM. Gestor obrigado a deixar o Instituto da Saúde devido à operação ‘Ab Initio’ passa a assessor da administração da Águas e Resíduos da Madeira.

Destaque também nesta edição para os números. Mais de três mil emergências durante o mês de outubro; Turismo com quase nove milhões de dormidas este ano.

Não perca ainda a Cultura. Beatriz Abrunhosa revela talento. Cantora madeirense estreia podcast com marca JM com entrevista e concerto.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!