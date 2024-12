Decorre, entre amanhã e domingo, o XXI Congresso do PCP, no Pavilhão do Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada, com o lema ‘Força de Abril, Tomar a Iniciativa com os Trabalhadores e o Povo, Democracia e Socialismo’. No evento marcarão presenta 15 delegados da Região.

O Congresso, organismo superior do PCP, nos próximos três dias está reunido para estabelecer as linhas políticas do partido e para eleger o Comité Central organismo que dirige a atividade do Partido entre Congressos.

O evento é constituído por delegados das organizações do +artido, eleitos proporcionalmente ao número de membros de cada organização, na relação de um delegado por cada 60 militantes, assim como, por inerência, pelos membros do Comité Central cessante.

“O XXII Congresso vai ter lugar numa situação regional, nacional e internacional complexa e exigente, em que o papel do partido assume ainda mais importância, que coloca a necessidade de aprofundamento da análise, a definição de orientações e a afirmação do ideal e projeto comunistas”, refere o PCP, em comunicado.