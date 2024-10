Vereda entre Portela e Ribeiro Frio aberta feito em percurso alternativo

O Instituto de Florestal e Conservação da Natureza realizou uma atualização da situação de segurança dos Percursos Pedestres recomendados (PR), informando a abertura do trajeto entre Ribeiro Frio e a Portela. Contudo, o percurso pedestre (PR 10 Levada do Furado), “está transitável com um trajeto alternativo”, ressalva o IFCN.

“O desvio para o trajeto alternativo deve ser efetuado ao ponto quilométrico PK 7+200 (a contar desde o início, no Ribeiro Frio) e percorre por uma antiga vereda até ao Pico do Suna e posteriormente por um caminho florestal até ao encontro com a levada, no sítio dos Lamaceiros, sendo que a partir de aqui o caminhante percorre o percurso original até à Portela”, adiantou o IFCN. O percurso alternativo tem uma extensão total de aproximadamente 2,2 km (mais 1,1 km que o traçado original).

Além disso, o PR 1 Vereda do Areeiro, está transitável do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, na extensão de 1,2 quilómetros. No PR 1.1, a Vereda da Ilha, o percurso está transitável desde a Casa de Abrigo do Pico Ruivo até à Ilha. O PR 1.2, a Vereda do Pico Ruivo, o percurso está transitável desde a Achada do Teixeira até à Casa de Abrigo do Pico Ruivo, numa extensão de 2,4 quilómetros. Tudo o resto da vereda do pico do Areeeiro (PR1) está proibido o acesso.

O PR 2, na Vereda do Urzal, está transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6.2, sendo que PR 17, no Caminho do Pináculo e Folhadal, o percurso está transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana.Encerrados estão o PR 1.3, na Vereda da Encumeada, o PR 4, na Levada do Barreiro, o PR 7, na Levada do Moinho, o PR 12, no Caminho Real da Encumeada, o PR 20, na Vereda do Jardim do Mar, o PR 23, na Levada da Azenha, o PR 27, no Glaciar do Planalto e o PR 28, na Levada da Rocha Vermelha. Restantes percursos estão abertos, entre eles os situados no Rabaçal