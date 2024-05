Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte.

Estado do mar: costa norte - ondas de norte com 1 metro e costa sul - ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 20/21ºC.