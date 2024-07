O Nacionbal oficializou há momentos a contratação do defesa brasileiro Gustavo Garcia, que chega por empréstimo do Palmeiras.

“O defesa direito Gustavo Garcia vai representar o plantel de futebol profissional do CD Nacional até o final da presente temporada. O brasileiro, de 22 anos, conta na sua carreira com vários títulos conquistados pelo Palmeiras (Brasil), clube que representa desde os 14 anos de idade e que o cede a título de empréstimo por uma temporada desportiva”, lê-se em comunicado publicado no site dos alvinegros.

Tal como Daniel Penha, outro reforço apresentado hoje, também “Gustavo Garcia já integrou a sessão de treino desta tarde, no Campo do Centenário, sob orientação do treinador Tiago Margarido, segundo revelou o clube.