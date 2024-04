Está já efetuado o sorteio entre as 14 forças partidárias que vão a votos no próximo dia 26 de maio, tendo em vistas as eleições para a Assembleia Regional.

São 14 candidaturas que envolvem 15 partidos, dado que PCP e PEV, como é usual, concorrem em coligação [CDU], a única deste ato eleitoral.

Em relação ao ato eleitoral de 24 de setembro, que ditou uma composição que entretanto o Presidente da República dissolveu, há mais uma candidatura, a do CDS por via do divórcio na coligação que (ainda) é poder na Região.

Ditou o sorteio da manhã desta terça-feira, nas instalações do Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal, que ADN seja o primeiro da lista, que o JPP fecha, com a particularidade de ter sido este na ordem de apresentação das listas ao tribunal, ter sido precisamente o primeiro, em termos cronológicos, a concretizar essa entrega. O PS surge no terceiro lugar, daquele que será o boletim de voto e o PSD é o número 11 nessa lista.

O CDS, de regresso a estas lides, a ‘solo’, com José Manuel Rodrigues como n.º 1, surge na 9.ª posição.

O sorteio, extremamente rápido, mereceu apenas um lamento da parte do Livre, dado a proximidade com a Iniciativa Liberal, na lista, crendo que possa lançar alguma confusão. Não pela denominação do partido, mas sim pela sigla que surgirá no boletim, ou seja L (4.º) e IL (5.º).

É a seguinte a ordem do boletim de voto, e respetivos cabeças de lista:

1 – ADN (Miguel Pita)

2 – BE (Roberto Almada)

3 – PS (Paulo Cafôfo)

4 – Livre (Marta Sofia)

5 – IL (Nuno Morna)

6 – RIR (Liana Reis)

7 – CDU (Edgar Silva)

8– Chega (Miguel Castro)

9 – CDS (José Manuel Rodrigues)

10 – MPT (Valter Rodrigues)

11 – PSD (Miguel Albuquerque)

12 - PAN (Mónica Freitas)

13 – PTP (Raquel Coelho)

14 – JPP (Élvio Sousa)