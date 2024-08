Decorreram hoje, dia 17 de Agosto, as eleições para a concelhia do Funchal da JP – Juventude Popular, estrutura de juventude do CDS-PP. Nesta eleição foi eleito Vasco Marcial para novo presidente da Comissão Política Concelhia que será acompanhado pelos vice-presidentes: Simão Ferreira, Madalena Santos e João Alberto Teixeira, pelo secretário: Iago Borges e pelos vogais: Luís Rocha, Pedro Lemos Ferreira, Mariana Garcia da Fonte e Inês Pereira.

Vasco Marcial é auditor e licenciado em Gestão. Frequenta atualmente o mestrado em Finanças pela University of Aberdeen. Em declarações à imprensa promete dar continuidade ao trabalho efetuado pelo antigo presidente e sua equipa e concentrar esforços no combate à precariedade laboral jovem, à falta de oportunidades de trabalho qualificado para jovens, e às dificuldades no acesso à habitação. Na ocasião afirmou que “a nossa visão, é uma visão de um futuro sustentável, onde procuramos beneficiar quem cá reside e combater a emigração forçada que seca as gerações mais jovens na região”.

Nestas eleições foi também eleito Hilário Santos para presidente da Mesa do Plenário Concelhio que será acompanhado por Luís Vieira como vice-presidente e Carlos Bettencourt como secretário.

Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular da Madeira, endereçou votos de maiores sucessos para a nova concelhia eleita e agradeceu todo o trabalho dos militantes que agora cessam as suas funções e prometeu o máximo de apoio dos órgãos regionais da JP Madeira para o sucesso de todas as concelhias da estrutura e reafirmou “a sua crença de que as concelhias são o mais importante motor que faz a estrutura crescer”.