Antes, teve já lugar uma sessão de abertura em que Veiga França, o presidente da ACIF relevou mesmo a importância daquelas duas condições. Relevou que no turismo “é necessário atuar preventivamente sobre a pressão de locais de maior atração” dando como exemplo o Pico do Areeiro e o Cais do Sardinha. “A digitalização do turismo irá permitir desenvolver novos produto”, complementou, aludindo a essa conciliação de espaços quando “alguns estão mais carregados”. Quanto à “ecotaxa turística, deveria se criar um fundo com a contribuição das autarquias a partir daquilo que conseguem coletar coma contribuição do governo Regional em igual valor”, no sentido de “valorizar o produto turístico em projetos transversais”, disse ainda Veiga França.