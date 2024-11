Bruno Macedo (PSD), subiu ao palanque para defender a apreciação do relatório da 7ª Comissão Especializada referente à Petição, da autoria do Sindicato dos Professores da Madeira, intitulada “Revalorização do Subsídio de Insularidade – Madeira”.

O social-democrata mencionou que “o subsídio de insularidade sofreu uma alteração significativa” com a integração de custos adicionais para garantir a igualdade e decidir um valor fixo para todos os trabalhadores da administração pública regional, ficando o valor do subsídio nos 628 euros, independentemente do escalão de cada trabalhador.

“Uma maneira de evitar discriminações”, alertou.