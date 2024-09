A Universidade Sénior de Machico – Junta de freguesia de Machico realiza no próximo dia 01 de outubro de 2024, às 17h00, a sessão de abertura do ano letivo 2024/2025, na Sala Multiusos do Fórum Machico.

A sessão de abertura contará com a intervenção da oradora Zina Abreu (socióloga, escritora, professora e jornalista). Contará ainda com a presença de entidades locais e com os alunos e formadores da Universidade Sénior.

A Universidade Sénior apresenta um leque de atividades nas mais variadas áreas, nomeadamente pintura em tecido, ponto cruz, pontos, croché, bordado madeira, tricot, tela, bicicleta, português, música (CorUS), novas tecnologias, teatro, dança sénior e mobilidade para seniores. Note-se ainda que o presente ano letivo conta com 82 alunos inscritos.

Refira-se que a Universidade Sénior de Machico (USM), fundada a 27 de novembro de 2008 e membro da RUTIS (Rede de Universidades da Terceira Idade) desde 13 de novembro de 2009, é um projeto da Junta de Freguesia de Machico que procura responder às reais necessidades dos seniores machiquenses, oferecendo diversas atividades com o intuito de proporcionar um envelhecimento ativo e saudável.