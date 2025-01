Bom dia! É sexta-feira!

* Às 9h15, inicia-se a conferência ‘Território e Mobilidade Urbana’, que terá lugar no auditório do edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, resultado de uma parceria com a Ordem dos Arquitetos - Secção Regional Madeira e a Ordem dos Engenheiros - Região Madeira. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, será um dos oradores.

* O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside pelas 10h00 à conferência ‘Transformação Empresarial Sustentável: O Impacto do ESG na Estratégia Empresarial na Região Autónoma da Madeira’. O evento terá lugar no salão nobre do Palácio do Governo Regional.

* A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza na sua sede, pelas 14h00, um Torneio de Bisca. Após o torneio haverá um lanche-convívio para todos os participantes e animação pelo grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial.

* Prossegue hoje o ‘Fado Funchal’ com uma conversa com Jonas & Lander sobre o ‘Fado Batido’, pelas 15h00, no Estúdio de Criação Artística. Às 19h00 acontecerá o concerto de Pedro Marques 4et e Júlio Resende, no TMBD, seguindo-se pelas 21h00 o concerto ‘Cada Fado a seu tempo’, de Sofia Ferreira, na Junta de Freguesia de São Martinho.

* A Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, nº 12, promove hoje, pelas 18h00, uma iniciativa À conversa com... o escultor Ricardo Velosa sobre os presépios na obra do Mestre Anjos Teixeira.