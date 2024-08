A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje uma síntese dos principais dados meteorológicos do mês de julho de 2024, atualizando em simultâneo o respetivo Dashboard que passa a incluir dados da estação da Selvagem Grande. Esta informação é cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P), na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Segundo a informação da DREM, no mês de julho, a temperatura média mais elevada (24,1 °C) foi registada na estação do Lugar de Baixo e a temperatura média mais baixa foi registada no Santo da Serra (18,0 °C).

Comparativamente às normais climatológicas de julho, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (7 estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Chão do Areeiro com +3,6 °C de desvio face à normal desta estação.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de julho, o extremo máximo de 31,4 °C foi registado na estação do Pico Alto (no dia 25). O extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (6,6 °C no dia 2). Destaque para a estação do Lugar de Baixo a registar 29 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ºC, quando o valor da normal para esta estação, é de 14,9 dias.

No que concerne à chuva, durante o mês passado, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica de Santana (48,4 mm). No entanto, foi na estação de São Vicente, no dia 29, que se observou o maior valor diário de precipitação (19,9 mm).

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de julho, destaca-se a estação de Santana com uma anomalia positiva de 21,2 mm, sendo a normal igual a 27,2 mm. Santo da Serra e Porto Santo/ Aeroporto também registaram desvios positivos em relação à normal de julho. Por outro lado, a estação do Chão do Areeiro registou uma precipitação total de apenas 2,3 mm, valor inferior à normal (13,2 mm).

Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (22 dias). O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado nas estações do Santo da Serra e de Santana (9 dias). Esta última estação registou ainda dois dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais).