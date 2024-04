Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A sessão inaugural da 2.ª Academia do Clube de Produtores Continente na Madeira decorre hoje pelas 10h00, nas instalações da GESBA, em São Martinho, e conta com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, da presidente do Clube de Produtores do Continente, Ondina Afonso, e do diretor-geral da Insígnia Continente Modelo, Fernando Silva.

* O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, reúne pelas 10h30, em Lisboa, com o novo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

* Realiza-se pelas 11h00 a conferência de imprensa de apresentação do projeto ‘Roteiro Histórico da Calheta’, no salão nobre dos Paços do Concelho da Calheta.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prossegue hoje com as visitas a pequenas empresas criadas a partir de programas de Empresas e Emprego do Instituto de Emprego da Madeira e cofinanciados pelo Programa Regional Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu Mais. Desta vez estará no concelho de Santa Cruz. Pelas 11h00, visita a Visual 5- Beauty Sudio, na Rua da Escola, Edifício Vista Oceano, Caniço. Às 11h30, visita a empresa de Alice Silva, cabeleireiro Alicesilva-hairstylist, localizado nas Moradias Villas Tamariz, Impasse Encosta dos Magos, n.º 5, Caniço, finalizando pelas 12h00, com a visita à “Rico Gado”, uma empresa de comércio por grosso de alimentos para animais, situada na Estrada do Aeroporto, Tendeira Park, Armazém C, Caniço.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa pelas 11h30, na Praça do Povo, numa iniciativa alusiva ao Dia Nacional da Reabilitação Respiratória.

* A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, inaugura às 12h30, a exposição ‘Dar forma ...’, do artista Nelson Henriques.

* Entre hoje e amanhã, o Instituto para a Qualificação irá promover visitas de estudo a cerca de 240 alunos, encarregados de educação e docentes das escolas da Região, para dar a conhecer as suas instalações e o funcionamento geral do ensino e formação profissional no Centro de Formação Profissional da Madeira e na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Nestas visitas estarão presentes alunos das escolas do Funchal, de Câmara de Lobos, Porto da Cruz, Calheta, Santa Cruz, assim como utentes do Instituto de Segurança Social da Madeira.

* A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, organiza pelas 17h30, na sede regional, uma Tarde de Engenharia sobre o tema ‘FAQs Inspeção de Instalações Elétricas’.

* A reunião ordinária pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz, vai começar às 18h00, no edifício sede da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, com 11 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside pelas 18h00, no salão nobre do Palácio de São Lourenço à sessão de abertura do ‘XI Encontro Literário de Leitura em Voz Alta - Ler com Amor sem medos e sem limites’, promovido pela Associação Contigo Teatro.

* Pelas 19h00, terá lugar a inauguração da exposição de pintura de Ana Gal ‘Vozes na madrugada’, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, nº 12.

* A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje o concerto com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’, pelas 21h30, no Reid´s Palace A Belmond Hotel.