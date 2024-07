A Escola Básica 1,2,3/PE Bartolomeu Perestrelo conquistou uma Menção Honrosa na 5ª edição do projeto ‘O Mar Começa Aqui’, organizado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) no âmbito do Programa Eco-Escolas.

Este projeto consiste na pintura de sarjetas, dentro ou fora da escola, com o objetivo de consciencializar a população em geral e a comunidade escolar sobre as graves consequências da deposição inadequada dos resíduos nos ecossistemas terrestres e marinhos.

A iniciativa contou com a participação de mais de 200 trabalhos de todo o país, e a Escola Básica 1,2,3/PE Bartolomeu Perestrelo destacou-se pela criatividade e pelo impacto da sua pintura na sarjeta.

A Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade de Sensibilização Ambiental, apoiou 10 Eco-Escolas na implementação da atividade ‘O Mar Começa Aqui’, através do fornecimento das tintas e materiais para a realização da pintura de sarjetas e sumidouros, demonstrando o seu compromisso com a educação ambiental e a sustentabilidade.