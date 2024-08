O SNATTI, sindicaio que representa os guias intérpretes, defende que a solução para o problema do congestionamento que se verifica no Pico do Areeiro, nunca poderá ser limitar o acesso total.

Teresa ferreira, da direção do Sindicato Nacional de Actividade Turística Tradutores Intérpretes (SNATTI), defende que o acesso de visitantes àquele local deve ser limitado, pago e sujeito a uma pre-reserva on-line até porque, no seu entender, a Região debate-se com um excesso de turistas.

Questionada sobre a carreira da Horários do Funchal, que liga o Funchal ao Pico do Areeiro, Teresa Ferreira reconhece o mérito da medida, mas diz que está incompleta porque falta uma solução a partir da Achada do Teixeira, em Santana.