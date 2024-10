A Siga deu conta, esta quinta-feira, do alargamento do atendimento para o carregamento de passes, assim como, cace à forte adesão do Passe Social 4_23, a criação de uma modalidade que permite aos alunos aceder provisoriamente ao transporte público, apresentando ao motorista uma Guia de Transporte.

Num comunicado enviado à redação, a empresa refere que, no âmbito do processo de transição gradual para o novo Cartão GIRO, os carregamentos dos títulos mensais apenas podem ser realizados nos postos de venda dos operadores afetos à rede.

“Esta situação poderá resultar em constrangimentos no atendimento e, consequentemente, em tempos de espera mais elevados”, constata a empresa. Por esse motivo, nos postos de venda, serão adotadas, excecionalmente, as seguintes medidas, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro:

-Será dada prioridade ao carregamento mensal de passes da nova bilhética;

- Não serão aceites formulários para o novo cartão GIRO;

- Não serão efetuadas entregas de novos cartões GIRO.

Considerando a previsível e elevada afluência de clientes aos postos de venda, nos últimos dias do mês, a Siga reforça a informação sobre os postos de venda abertos ao público, no feriado e fim-de-semana:

· Dia 1 de novembro – Pinga*

· Dia 2 de novembro – Pinga* e Edifício 2000**

· Dia 3 de novembro – Pinga*

*Pinga (Rua Artur Sousa Pinga, Funchal, das 08h30 às 12h30 e das 13h00 às 16h30;

** Edifício 2000, Av. Calouste Gulbenkian, Funchal, das 9h00 às 13h00.

Mais lembra que o novo passe GIRO pode ser carregado em qualquer ponto de venda da rede SIGA.

Para consultar os postos de venda disponíveis, aceda ao link: https://siga.madeira.gov.pt/pontosvenda

Recorda ainda as recomendações anteriormente emitidas de que, sempre que possível, seja antecipado o carregamento mensal do passe, ou seja, a partir do dia 20 do mês em curso pode efetuar o carregamento mensal para o mês seguinte, evitando, deixar para o final do mês, e reduzindo as filas de espera.

Já sobre o Passe Social 4_23, o mesmo continua a registar uma boa adesão por parte dos alunos que estudam na Região, o que mantém um fluxo contínuo de requisições de novos passes GIRO.

“A pensar nestes alunos que aguardam pela emissão do seu novo cartão GIRO e que necessitam de o utilizar de imediato, foi criada uma modalidade que lhes permite aceder provisoriamente ao transporte público apresentando ao motorista uma Guia de Transporte Público válida”, indica.

Este documento pode ser obtido em https://siga.madeira.gov.pt/passe4_23, na opção “FORMULÁRIO 2”, onde deverá ser submetida a informação aí solicitada.

A Guia de Transporte Público possui um prazo de validade e só pode ser utilizada enquanto o novo passe GIRO não for entregue.

O “Passe Social 4_23” está disponível para aquisição nos pontos de venda da rede SIGA em qualquer período do ano, conforme a data de início de utilização pretendida pelo estudante.