A manchete do JM desta segunda-feira vai para os milhões que vão ser investidos em várias áreas. Entidades públicas agitam o mercado.

Empresa Águas e Resíduos da Madeira investe 11 milhões de euros no Porto Santo. A Universidade abre concurso de 7,2 milhões para reabilitar a Quinta de São Roque. A Ribeira Brava tem um milhão para caminho agrícola e o Funchal aplica 675 mil no complexo habitacional ‘Quinta Josefina’. Tudo isto para ler em duas páginas desta edição, mais concretamente as 12 e 13.

No Turismo, saiba que o Alojamento Local abriu mais 686 unidades este ano. Ao longo do mês de julho, foram licenciados 103 espaços que representam quase 500 novas camas.

São vários os destaques que damos na secção de Cultura. Desde o ‘Forte à Terça’ que regressa ao Porto Moniz, passando pelo Montado da Esperança, que preserva tradições e ainda pela Gastronómica de Machico que bateu recordes. Damos-lhe ainda conta de uma Festa em mar alto com DJ e cantora.

O Instituto de Segurança Social da Madeira adianta ao JM que as duas queixas contra o Lar Bela Vista, estão em processo de averiguação.

Num dia manchado por um acidente trágico que tirou a vida a um jovem de 17 anos vítima de um despiste de mota que fez ainda quatro feridos, damos conta também que, ao nível da Saúde, a Madeira acompanha 390 crianças com autismo.

Na Educação, fique a saber que no Porto Santo, a Câmara dá 50 euros a 750 estudantes.