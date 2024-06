Os secretários regionais da Saúde e Proteção Civil e da Agricultura, Pescas e Ambiente, Pedro Ramos e Rafaela Fernandes, participaram na entrega de prémios aos participantes no Peddy-paper “Com as mãos nos alimentos”, realizado no dia 16 de maio, no Supermercado Continente de São Martinho, no Funchal.

Nesta atividade, alunos, pais e avós foram convidados a percorrer o supermercado Continente de uma forma divertida e, ao longo do circuito/jogo, foram adquirindo conhecimentos para uma melhor saúde.

De acordo com Bruno Sousa, diretor do Serviço de Nutrição do SESARAM, EPERAM, esta ação lúdico-pedagógica teve como objetivo “sensibilizar as famílias para fazerem escolhas alimentares mais adequadas, saber ler os rótulos dos produtos alimentares e escolher produtos locais”.

No final do jogo todos foram vencedores e receberam um cabaz com produtos alimentares gentilmente cedidos pelo Supermercado Continente.

Esta ação foi dinamizada no âmbito do Projeto de Educação Alimentar ‘Do poio... pró buzico’, nas Escolas de 1º Ciclo da freguesia de São Martinho, ao longo dos anos letivos 2022/2023 e 2023/2024.

Recorde-se que a atividade ‘Do poio... pró buzico’ é dinamizada pelo SESARAM em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho e tem como objetivo promover uma alimentação saudável e sustentável para as crianças nas escolas do 1ºciclo da freguesia de São Martinho. Esta iniciativa conta também com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

Na oportunidade marcaram também presença o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho e a direção do grupo SONAE.