Sérgio Gonçalves abordou cidadania europeia no Liceu

O eurodeputado Sérgio Gonçalves participou numa conferência na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, onde abordou a cidadania europeia e o papel da União Europeia na promoção dos direitos e valores dos cidadãos, esclarecendo questões sobre a importância da participação cívica no projeto europeu.

A Escola Jaime Moniz é uma das escolas participantes no programa “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”, que pretende sensibilizar os alunos para a democracia parlamentar europeia, o papel do Parlamento Europeu e os valores que regem a Europa.

Durante a sua intervenção, Sérgio Gonçalves destacou os principais direitos garantidos pela cidadania europeia, como a liberdade de circulação e residência, o direito de participação política e a igualdade de tratamento em todos os Estados-Membros da União. Estes direitos, assegurados pelos Tratados de Maastricht e Lisboa, foram considerados pelo eurodeputado “fundamentais para a construção de um espaço comum de cooperação e progresso”. O programa Erasmus+, que oferece oportunidades de mobilidade para estudantes e profissionais e a iniciativa de Cidadania Europeia são exemplos que permitem aos cidadãos usufruir dos seus direitos e participar civicamente a nível europeu.

Ainda assim, o eurodeputado madeirense sublinhou que “a cidadania europeia não se limita ao usufruto de direitos individuais, implica também responsabilidades e um compromisso com os valores da União Europeia, como a democracia, a igualdade e o respeito pelos direitos humanos e, para isso, é necessário o envolvimento dos jovens em iniciativas que promovam a solidariedade, valorização da diversidade cultural e a construção de um espaço de paz e cooperação”.

A presença de Sérgio Gonçalves na Escola Jaime Moniz integra-se na estratégia de proximidade que está a desenvolver no seu mandato, depois de, no início da semana, ter participado numa ação da delegação portuguesa na União Europeia na Escola Secundária de Loulé, no Algarve, e pretende promover a literacia europeia e o diálogo entre decisores políticos e os cidadãos.

Inauguração do Gabinete Europa

É com essa mesma lógica de proximidade e de diálogo que Sérgio Gonçalves irá inaugurar este sábado, pelas 10 horas, o Gabinete Europa no Forte de Nossa Senhora em Machico. Com este espaço, a Madeira passa a contar com um local para eventos organizados pelo gabinete do único deputado madeirense no Parlamento Europeu e para atividades que promovam a interação com a comunidade local, permitindo que as preocupações, ideias e propostas dos cidadãos tenham um espaço onde possam ser ouvidas e debatidas. Este será um espaço dedicado à participação civil ativa e onde se pretende fortalecer a ligação entre a população e as instituições europeias, promovendo uma Europa mais próxima e inclusiva.