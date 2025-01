Secretaria desmente contas do JPP sobre valores de água de rega

Na sequência do aumento dos valores da água para regadio, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente veio a terreiro refutar os números do JPP relativos ao preços do novo tarifário de água para regadio.



”No seguimento das declarações do JPP, sobre o aumento das tarifas de água para regadio, informamos que o método para calcular o valor total do pagamento de um suposto contrato de entrega de água de rega está absolutamente errado.

A tarifa anual de água de rega agrícola, de acordo com o novo tarifário, tem o custo de 42,13 euros/hora/ano, valor que cobre todas as entregas de água que sejam realizadas ao longo do ano, tanto no período de giro, como fora do mesmo. O cliente que utilize 50 horas de rega representa um contrato com “2 horas de água” e pagará 84,26€ anuais, nunca os valores exorbitantes que o JPP refere”, pode ler-se em nota de imprensa.

Refira-se que o Élvio Sousa, líder do JPP, tinha afirmado, esta quarta-feira, que no caso dos agricultores, o valor anual pago por cada hora de contrato de água para regadio iria “subir significativamente, passando de 16,78€ em 2024 para 42,13€ em 2025”.

Acrescentando que este “aumento será refletido diretamente nos custos da produção agrícola, afetando sobretudo aqueles com rendimentos mais baixos. Por exemplo, um agricultor que pagou 839€ por 50 horas anuais de água em 2024, terá que desembolsar 2 106,50€ em 2025, um aumento de 1 267,50€.”

Recorde-se que líder do JPP, Élvio Sousa, criticou fortemente o aumento considerando uma “injustiça”, e questiona a “disparidade de tratamento entre os agricultores e as atividades turísticas, como os campos de golfe, que sofreram aumentos muito menores”.