“O que assistimos, atualmente, é um turismo em massa, completamente desorganizado e que nos atrevemos a apelidar de selvagem perante as situações bizarras a que temos assistido, nomeadamente a dormirem em tendas montadas em ruas principais da nossa cidade, em escarpas como aconteceu em Machico, cenas de pancadaria na noite devido a consumos excessivos de substâncias ilícitas, a tomarem banho em WC’s de cafés e roupas a secar em plena via pública”, denota a candidatura do RIR às legislativas regionais de domingo, criticando, desta forma, a entrada que classificam como excessiva de turistas.

Por isso, propõe uma maior fiscalização neste setor, designadamente “com utilização de, por exemplo, dispositivos de localização quando vão fazer caminhadas por sua conta, maior sensibilização por parte da Secretaria Regional do turismo e das unidades hoteleiras para os perigos que correm”.

“Numa ação de campanha na Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta deparamo-nos com uma quantidade enorme de turistas”, evidencia Liana Reis, cabeça de lista do RIR.