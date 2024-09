Em causa, a avaria de equipamentos necessários para poder garantir o bem-estar dos utentes, segundo a coordenadora regional do Partido Reagir Incluir Reciclar, Liana Reis.

“No passado dia 15 de Julho denunciamos a avaria das caldeiras daquele estabelecimento, obrigando a que os funcionários tenham de aquecer a água para prestação dos cuidados de higiene em chaleiras e no fogão, o que traduz uma sobrecarga de trabalho e acima de tudo a privação de um banho completo no WC por parte dos idosos lá institucionalizados. Segundo notícia publicada num matutino regional dia 4 de Setembro, a Associação Atalaia Living Care fala de uma remodelação estrutural interna, tendo promovido mais 2 cargos dirigentes subordinados à Direção da mesma. Ora, no entender do Partido Reagir Incluir Reciclar, para esta associação é mais importante arranjar mais 2 “tachos” do que proporcionar qualidade de cuidados prestados aos idosos e condições dignas de trabalho aos seus funcionários”, começa por enquadrar o documento à imprensa.

“Supostamente e segundo informação dada pela presidente da direção, haverá uma reunião agendada para dia 6 do corrente mês para discussão da situação da central térmica com o Instituto de Segurança Social da Madeira. Com muita revolta pela situação vivida naquele estabelecimento, o Partido Reagir Incluir Reciclar entende que esta reunião é efetivamente tardia e que o Instituto de Segurança Social da Madeira não deixa de também ser responsável por estas ocorrências. Ainda que seja realizada a reunião, que sejam iniciados os procedimentos necessários para um eventual apoio por parte do ISSM, durante quanto tempo mais assistiremos a estes maus tratos aos idosos institucionalizados? É que não se trata apenas da questão de atrasos e constrangimentos em relação à prestação dos cuidados de higiene, mas também a um atraso na restante rotina daquela instituição, nomeadamente o horário do pequeno almoço, que é servido muito mais tarde, como consequência desta negligência da Associação Atalaia Living Care. É necessário agir urgentemente em relação a estas situações. Todos têm direito a cuidados humanizados e numa ERPI e mesmo nas unidades de saúde estes não podem falhar. O Partido Reagir Incluir Reciclar vem desta forma apelar aos verdadeiros partidos da oposição com assento parlamentar para que não deixem esta situação de negligência cair no esquecimento e que nos ajudem nesta luta pela dignidade dos cuidados prestados aos idosos institucionalizados em estabelecimentos geridos pela Associação Atalaia Living Care”, é complementado.