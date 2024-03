A Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em nota à redação, informa que há novos horários para os espetáculos de Sandra & Ricardo, Rosinha e Triova Voices.

Sandra&Ricardo, sexta-feira, dia 22 de março, às 18h.

Rosinha, sexta-feira, 22 de março, às 19h.

Triova Voices, domingo, 24 de março, às 20h30.

“A Junta de Freguesia contava iniciar as atuações no grande palco no dia de ontem mas, devido às condições metereológicas adversas, ficou adiado para as novas datas acima mencionadas. A Junta de Freguesia da Ribeira Brava pede desculpa qualquer incómodo que esta situação vos possa causar e conta com a vossa presença, já no dia de hoje”, é indicado.