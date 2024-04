O Centro Cultural Quinta Magnólia recebe na próxima semana, de 8 a 12, um conjunto de iniciativas, abertas à comunidade em geral, que visam assinalar o Dia Mundia da Saúde, este ano subordinado ao tema ‘A minha saúde: o meu direito’.

Contando com um painel variado de especialistas da área da saúde e dos vários sectores da sociedade, o evento prevê a abordagem, em formato de ‘mesa-redonda’, de temas sobreponíveis aos 4 eixos estratégicos do PRS e ao DM da Saúde 2024, como são: ‘Promoção da Saúde e construção de ambientes e comunidades saudáveis’, ‘Prevenção ao longo da vida’, ‘Proteção da Saúde’, ‘Progresso do Sistema Regional de Saúde’‘e ‘O PRS: A minha saúde: o meu direito’.

Ao longo da mesma semana, adianta a Direção Regional de Saúde, serão realizadas ações de sensibilização em vários contextos, na comunidade, alusivas ao tema ‘Literacia em saúde’, como tópico incontornável da estratégia prevista no PRS (por exemplo, no Centro Social e Paroquial de Santo António e Casa do Povo de Água de Pena).