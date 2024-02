À margem de uma iniciativa de campanha, realizada esta tarde, para defender a proteção do meio ambiente e da paisagem da ilha da Madeira, em particular do concelho de Câmara de Lobos, o PTP responsabiliza Pedro Coelho, presidente da Câmara e agora candidato à Assembleia da República, pela “descaracterização da paisagem do concelho”.

“Pelo andar da carruagem, Câmara de Lobos, irá se tornar um segundo Caniço, com a paisagem completamente destruída pela construção desordenada e sem critério levada a cabo pela autarquia liderada por Pedro Coelho”, acusa o partido.

“Não aprendemos nada e parece que a única forma de desenvolvimento que os nossos autarcas conhecem é a colocação de mais betão”, lamenta Raquel Coelho.

A candidata afirma que “ninguém consegue entender como pode ser licenciado no meio das latadas de vinhas a construção de prédios gigantes sem qualquer harmonia com a paisagem circundante” e pede que os madeirenses que “penalizem este tipo de práticas, já nestas eleições à Assembleia da República”.