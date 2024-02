O PTP veio manifestar, através de um comunicado, a sua indignação pela decisão do Presidente da República em não dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira.

“Marcelo quer salvar o seu partido na Madeira, por bem menos convocou eleições na República e deitou o governo PS abaixo”, acusa José Manuel Coelho.

Para o PTP a estratégia do Presidente da Republica é óbvia: “apanhar os cacos do seu PSD que ficou todo despedaçado por causa da descoberta da corrupção e roubalheira do Governo Regional, nomear um novo governo recauchutado que continue a governar a RAM até ao fim do mandato, sem recorrer a eleições”.

O partido defende, ainda, que o povo da Madeira tem de se pronunciar sobre esta nova situação, através de novas eleições regionais.