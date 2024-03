Bom dia!

Mónica Freitas rejeita um novo acordo parlamentar, mas validará o orçamento e programa de governo aprovado a Belém se Marcelo Rebelo de Sousa indigitar um Executivo de coligação. E Albuquerque já não é obstáculo. “Não há recuo, se o Presidente da República achar que existem condições de governabilidade, o PAN terá sempre uma atitude responsável”, explica.

Direção nacional retoma diálogo com social-democratas madeirenses. Oposição vai a Belém pedir eleições, PSD e CDS procuram governar. António Costa ainda participa em reunião decisiva para a Região.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um pilar da sociedade. Famílias de coração acolhem 33 menores. Na Madeira há quinze famílias de acolhimento. Número que a Segurança Social quer duplicar. O JM falou com Cátia e Miguel Afonso, casal que decidiu acolher uma menina. Admitem que será doloroso vê-la partir, mas procuram dar “o melhor” à filha de coração.

Saiba ainda que problemas no sistema deixam passageiros sem reembolsos. CTT confirmam constrangimentos ao Jornal e tentam encontrar “uma solução rápida”.

Madeira com excedente orçamental em 2023 é outro assunto de relevo nesta edição que destaca ainda a cultura. Páscoa entra na programação dos museus regionais. Vencedor do The Voice anima Festival da Canção Infantil.

