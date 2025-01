O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, e a chefe da Divisão de Formação, Cláudia Vale, reuniram-se com os dirigentes do conselho diretivo da Escola Nacional de Bombeiros (ENB).

Durante o encontro, o presidente do SRPC-RAM apresentou cumprimentos ao presidente da ENB, Lídio Lopes, marcando o início dos trabalhos de planeamento e definição de estratégias para a formação e qualificação dos profissionais que asseguram a resposta operacional.

A reunião reforçou o quadro de cooperação existente entre as instituições.

Foram delineadas novas áreas temáticas e prioridades para 2025, com ênfase nos salvamentos especiais e na preparação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

A colaboração também destacou a contribuição da Região Autónoma da Madeira em programas nacionais, alavancando a experiência e conhecimento especializado da Região em domínios como intervenção em túneis, salvamento em grande ângulo e operações em ambiente aquático.