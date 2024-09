O Partido Popular Monárquico (PPM) Madeira defendeu, em comunicado, a importância da reativação da linha ferry entre a Madeira e o continente português. Segundo o partido, esta ligação tem provado ser uma opção viável e rentável, como evidenciado pela notícia que faz a manchete na edição impressa do JM, através da qual o maior armador português de navios manifestou interesse em operar não um, mas dois navios na rota ferry.

“O PPM Madeira não entende o porquê desta falta de interesse do Governo Regional em manter afastada esta linha ferry, que já demonstrou, entre 2006 e 2011, ser mais que rentável”, afirma Paulo Brito, coordenador do PPM Madeira, acrescentando que “só se tornou inviável porque, segundo relatos do armador na altura, viu subir para o triplo o valor de atracagem na única rampa ferry existente no porto do Funchal”.

O PPM Madeira lembra que também propôs soluções para a construção de uma segunda rampa ferry entre o cais 6 e a lota do Funchal. De acordo com Paulo Brito, esta nova infraestrutura “irá servir para proteger as embarcações dos barcos de pesca atracados, sem interferir com as operações do navio Lobo Marinho”.

O partido apela ao Governo Regional para que, em nome do interesse dos madeirenses, considere o retorno da linha ferry, conforme a resolução nº 84/2015 aprovada por unanimidade pela Assembleia da República em 26 de junho de 2015. “O PPM Madeira apela ao bom senso e ao sentido de estado de serviço aos madeirenses, e que se traga para a Região uma linha ferry”, conclui Paulo Brito.

A resolução da Assembleia da República, que previa o transporte por ferryboat entre o continente e a Madeira, foi assinada pela então Presidente da Assembleia, Assunção Esteves, mas, até agora, tem sido ignorada por todos os partidos com assento parlamentar, destaca o coordenador do PPM Madeira.