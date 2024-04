Antónimo Belmar da Costa, vice-presidente para a Europa da FONASBA, elogiou, hoje, as condições oferecidas pelos portos da Madeira. “A Madeira está a fazer um trabalho excelente do ponto de vista dos navios de cruzeiro”, começou por afirmar, congratulando os novos negócios o que a Região conquistou para os próximos anos no âmbito deste setor.

“A Madeira está a crescer e o Porto da APRAM tem feito um trabalho belíssimo. Vejo com bastante otimismo a continuação dos bons negócios no Porto da Madeira, que são vitais para a Região. A Região tem tudo de bom para oferecer”, salientou, avançando que essa foi, aliás, a razão pela qual o Seminário Anual da European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA se realiza hoje na Gare Marítima do Funchal.

Conforme revelou o responsável, em declarações à margem deste evento, este certame visa tratar os temas quentes do setor do transporte marítimo a nível europeu, mormente a digitalização e a obrigatoriedade de, a partir de setembro, os passageiros de países terceiros terem de fazer o controlo no primeiro ponto do seu cruzeiro aquando da chegada à União Europeia.

Segundo denotou Belmar da Costa, tal implicará alterações nos portos, bem como inevitáveis atrasos e a necessidade de reforçar meios e recursos humanos.

Já sobre a situação do cargueiro com bandeira portuguesa apreendido pelo Irão, o vice-presidente afirmou que esta é uma situação que deve preocupar a todos, uma vez que acabará por, entre outras consequências, encarecer o preços dos produtos que chegam às prateleiras.