Bom dia! É sexta-feira!

* Hoje entre as 10h00 e as 18h30, decorre a 3.ª edição das Conferências do Atlântico, no Museu de Imprensa - Madeira. O evento conta com uma programação especial, centrada no tema ‘Winston Churchill, Liberal Democracy, and the Euro-Atlantic Alliance’. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e José Manuel Durão Barroso estarão como oradores na sessão de abertura.

* A Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens promove hoje um encontro temático e formativo em torno dos direitos de maternidade e de paternidade, a partir das 10h00, no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira, na Calçada da Cabouqueira, nº 22, dirigido a dirigentes e delegados/as sindicais da Região.

* Pelas 15h00, acontece a apresentação do projeto de prevenção e combate ao estigma e discriminação de pessoas em situação de sem-abrigo: uma abordagem em contexto escolar, que se realiza na Sala da Assembleia Municipal, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e da vereadora Helena Leal.

* Decorrerá pelas 17h30, no auditório do Museu Casa da Luz, o lançamento do livro ‘Pergunta à tua alma’, de Oli Vieira.

* A Casa do Povo do Caniço inaugura hoje, pelas 19h00, no piso 1 do Caniço Shopping, uma exposição de Bonecas de Massa, da autoria de Algerina Basílio e participação especial de Guilherme Pestana, dos alunos do 3ª A, B e C da Escola EB1/PE da Assomada e dos alunos da Universidade Sénior do Caniço.

* A Casa do Povo da Serra de Água realiza entre hoje e domingo, 26 de janeiro, a IX Mostra da Poncha e do Mel, que acontecerá tal como nos anos anteriores na Praceta da Serra de Água. A abertura oficial do certame está programada para as 20h00, e contará com a presença da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes.