Vão começar este ano as obras de reabilitação do conjunto habitacional do Pico dos Barcelos, na freguesia de Santo António, conforme indicou hoje Cristina Pedra, durante a apresentação do terceiro e último trabalho da temporada artística 2023/2024 do projeto “ESCUTAR”.

“A presidente da autarquia do Funchal destacou que o atual executivo Municipal tem vindo a fazer intervenções nos diversos bairros sociais, num investimento global de 6 milhões, até final do mandato, lembrando que a autarquia tem à sua responsabilidade, através da Sociohabita, 33 bairros sociais, o que “mostra bem a nossa preocupação” em matéria de habitação, não só em termos de construção, mas também no que diz respeito à remodelação e requalificação de bairros que foram construídos há duas décadas e que precisam de manutenção.

Já sobre o “ESCUTAR”, projeto dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com a Sociohabita Funchal e com o Departamento da Cultura, a autarca lembrou que a iniciativa passou também pelos conjuntos habitacionais do Palheiro Ferreiro e da Quinta Josefina.

Com um investimento total de 30 mil euros, o projeto artístico teve por objetivo a realização de residências artísticas de 3 meses, com dois artistas locais convidados das artes performativas e artes visuais, sendo seis no total, nomeadamente STG Crew, Cristiana de Sousa, Ricardo Brito, Rosa Moniz, Marta Garcês e Zeca Diogo”, refere nota às redações.