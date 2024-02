O plenário madeirense apreciou dois votos de pesar pelo falecimento de José dos Reis Pestana Leão, o ‘mestre dos gelados’ do Porto Santo que ao longo de seis décadas exerceu essa sua atividade, conforme lembrou Patrícia Spínola, do JPP, partido autor de um dos votos.

Falecido recentemente, foi distinguido a 1 de julho de 2022, no Dia da Região, recebeu a insígnia autonómica pelos bons serviços, deixando agora “um grande vazio no Porto Santo”, conforme referenciou Carla Rosada, deputada do PSD, de onde chegou o outro voto.

Outros partidos associaram-se à oportunidade do voto no falecimento do célebre vendedor da ‘lambecas’, falecido aos 94 anos, pelo que amanhã haverá, seguramente, unanimidade na respetiva aprovação.

“Ficará para sempre na história do Porto Santo”, disse Miguel Castro, líder parlamentar do Chega, com Mónica Freitas, do PAN, a relevar um “obrigado por ter feito tantas famílias felizes”.