PAN preocupado com aumento do fluxo automóvel na Região

O PAN Madeira manifesta preocupação com o aumento do fluxo de automóveis na Região, que “se traduz no aumento de tráfego rodoviário de 5,1% na via rápida e de 9,1% nas vias expresso, assim como aumentou o número de acidentes”.

Leia a nota de imprensa do PAN:

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) expressa a sua preocupação face ao crescente aumento do fluxo de automóveis na Região Autónoma da Madeira que se tem refletido num aumento considerável do número de acidentes rodoviários. Este cenário exige uma resposta imediata e eficaz para garantir a segurança de todos os utilizadores das vias públicas. Apesar das ações de cariz educativo e preventivo realizado pela PSP, verifica-se um numero considerável de acidentes a cada semana.

“O aumento do trânsito nas nossas estradas tem levado a um número preocupante de acidentes, colocando em risco a vida e a segurança das pessoas. É crucial promover campanhas de sensibilização contínuas, utilizando os painéis digitais com mensagens educativas ao longo do dia e não apenas em situações de piso molhado. A educação e a consciencialização são fundamentais para a mudança de comportamentos e para a prevenção de acidentes.” – refere Válter Ramos, comissário político.

Além das campanhas de sensibilização, o PAN defende a implementação de radares de controlo de velocidade em pontos estratégicos da RAM, como uma medida eficaz para controlar os excessos de velocidade frequentemente verificados.

O PAN reitera o seu compromisso em trabalhar ativamente para a segurança rodoviária na RAM, através da promoção de políticas que visem a prevenção de acidentes e a proteção da vida humana.”