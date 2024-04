O PAN Madeira esteve hoje, pela manhã, nas estradas das Ginjas a “verificar os danos causados pela intervenção por parte da Secretaria Regional do Ambiente e Agricultura”, informou o partido numa nota emitida. O partido refere que após ter sido alertado para a intervenção neste caminho, contactou a Secretaria com o objetivo de compreender melhor que tipo de intervenção estava a ser realizada neste caminho. Contudo, e não ficando totalmente esclarecido, visitou o local acompanhado pela secretária regional, Rafaela Fernandes.

O PAN escreve que, “numa atitude séria e responsável, na avaliação nos diferentes diplomas, e no seguimento que tem sido o seu trabalho político, e ainda fazendo parte do grupo de trabalho de revisão do PROF-RAM fez questão de estar no terreno para poder tomar uma decisão clara sobre esta intervenção, prestando posteriormente as sua conclusões”.

“O PAN prefere, em vez de comentar fotos de redes sociais, estar no terreno e questionar diretamente as entidades competentes sobre esta matéria. Esta continuará a ser uma matéria que terá sempre a atenção do PAN, acompanhando novos desenvolvimentos e marcando a nossa posição! Esta tem sido sempre a nossa postura e tipo de trabalho, recusando demagogias e populismos.”, refere a deputada Mónica Freitas.

Para o PAN Madeira, a preservação do meio ambiente e, especificamente, a defesa da Floresta Laurissilva “são essenciais para garantir o equilíbrio natural da nossa região”. “A Laurissilva é um ecossistema único, rico em biodiversidade e a sua conservação não só protege espécies endêmicas, mas também contribui para a manutenção da qualidade do ar, da água e para a estabilidade dos solos. Além disso, promove o turismo sustentável, gerando rendimentos para as comunidades locais. Portanto, o PAN nunca abdicará da preservação da Floresta Laurissilva, pois é fundamental para assegurar um futuro próspero e saudável para as gerações presentes e futuras”, conclui.