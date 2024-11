O PAN, em comunicado, defende que seja criado um sistema “mais eficaz” para a coordenação dos serviços de emergência pré-hospitalar, em especial nas transferências entre centros de saúde com urgência e o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Considera-se que as transferências de nível A, realizadas sem necessidade de acompanhamento de enfermeiro, devem ser conduzidas pelo SESARAM, libertando as ambulâncias de emergência para situações de maior gravidade e otimizando os recursos humanos para responder a situações de socorro urgente”, refere o partido.

Neste sentido, o PAN considera que “urge a necessidade de uma maior coordenação entre diversas entidades envolvidas no socorro, como a Proteção Civil, o SESARAM e as autarquias para assegurar uma resposta eficiente e coordenada em situações de emergência”. O PAN Madeira, que diz que vem acompanhado “com preocupação” as “dificuldades enfrentadas no continente português” no que respeita ao socorro pré-hospitalar, alerta para a “importância de garantir que situações semelhantes não se verifiquem na Região Autónoma da Madeira”.

“A renovação da frota de ambulâncias de emergência apresenta-se como uma prioridade constante, uma vez que a frota atual vai apresentando sinais de desgaste e necessita assim de constantes reparações prolongadas. Embora o Governo Regional tenha realizado investimentos nesta área e algumas corporações de bombeiros tenham recebido novas ambulâncias fruto de concursos anteriores, o PAN Madeira considera estes esforços insuficientes”. Vítor Gomes, membro do PAN Madeira, sublinha que “é fundamental que as autarquias contribuam para este esforço, garantindo que, ao menos de quatro em quatro anos, cada corporação de bombeiros receba uma nova ambulância, em prol da segurança e proteção das populações dos seus concelhos.”

O PAN Madeira reitera que “a eficiência e a prontidão do serviço de socorro pré-hospitalar são essenciais para proteger e salvar vidas na Região”. “A coordenação eficaz entre entidades e a renovação dos meios de emergência não são apenas uma necessidade técnica, mas uma obrigação perante as pessoas. Apelamos ao Governo Regional e às autarquias para que encarem o reforço do socorro como uma prioridade coletiva. O PAN Madeira permanecerá atento e comprometido em lutar por um serviço de emergência digno e robusto, que responda com prontidão e qualidade aos desafios da nossa comunidade”, remata o partido.