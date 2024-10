O PAN Madeira assinalou o Dia Internacional do Animal com uma ação de proximidade nos Jardins do Garajau, onde promoveu um momento de sensibilização e diálogo com a população. Durante o evento, os representantes do partido destacaram a importância da causa animal e “o muito que ainda há por fazer” para proteger os direitos dos animais na Região.

O partido destaca que, “graças ao seu poder de negociação no âmbito do Orçamento Regional, foi possível garantir verbas destinadas à causa animal e ao apoio a associações de proteção animal. Foi através da intervenção do PAN que houve um reforço dos fundos para programas de esterilização e vacinação de animais. Além disso, foi pela mão do PAN que a causa animal passou a ocupar um lugar relevante na agenda política regional, assegurando que a proteção dos animais se mantenha como uma prioridade legislativa”, congratula-se.

Entre os temas abordados, o PAN aproveitou para relembrar o caso Bores, o lince que gerou grande preocupação pública e recordar que já deu entrada na Assembleia Legislativa Regional de um pedido de audição parlamentar para esclarecer todas as circunstâncias envolvidas no caso, reforçando que “não pode cair no esquecimento”. O PAN Madeira exige que “todas as responsabilidades sejam apuradas, uma vez que este é um exemplo da necessidade urgente de maior proteção e ação em prol da vida selvagem”.

“A causa animal é uma das grandes preocupações do PAN, e temos sido a força motriz por trás de várias medidas importantes que já foram implementadas para a sua defesa. Foi através do trabalho contínuo, que avanços na proteção dos animais na Madeira foram possíveis. Mas ainda há muito a fazer, e é através do PAN que continuaremos a garantir que os direitos dos animais sejam defendidos com rigor e determinação”, refere Válter Ramos, vice porta-voz do PAN.

O PAN Madeira, por fim, garante que “continuará a lutar pela criação de políticas públicas que promovam o bem-estar animal e pela responsabilização de quem infringe os direitos dos animais, contribuindo assim para uma sociedade mais ética e consciente”.