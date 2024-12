Pai Natal encanta e aquece corações em São Vicente

O espírito natalício invadiu o Município de São Vicente, levando alegria e esperança em especial, os utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e do Centro Social e Paroquial do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada.

Esta sexta-feira os utentes tiveram um dia especial, marcado pela visita do Pai Natal do Município.

Esta manhã, o Pai Natal encantou os utentes do CACI que “viram os seus pedidos concretizados”.

A vereadora Rosa Castanho, presente no evento, aproveitou a oportunidade para agradecer aos funcionários pelo “trabalho incansável em prol da comunidade” e desejou a todos um Feliz Natal.

À tarde, foi a vez do Centro Social e Paroquial do Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada receber a visita do Pai Natal

O vice-presidente do município, Fernando Góis, destacou a “importância da sinergia entre idosos e crianças”, ressaltando o “compromisso” da Câmara Municipal em apoiar esta instituição.