Bom dia e boa semana!

- Às 11h00, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe a Embaixadora da Austrália, Senhora Indra McCormick.

- No salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, às 14h30, a conferência de imprensa para a apresentação do Summer Opening 2024.

- Decorre, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, a formalização da entrega da proposta do Orçamento Regional 2024, pelo Secretário Regional da Finanças, às 16h00. Mais tarde, pelas 18h00, no salão nobre do Governo Regional, realiza-se uma conferência de imprensa.

- Às 17h00, na Quinta Magnólia, vai ocorrer a inauguração da exposição “Was it Therapy?” de Marco Fagundes Vasconcelos.

- A Expomadeira, no Estádio do Marítimo, recebe, a partir das 18h00, as visitas da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra Costa.

- Pelas 18h45, na sede Regional da Ordem dos Engenheiros, à Rua Conde Carvalhal nº 23, vai ter lugar a mesa-redonda “Da Academia à Indústria Através de uma Startup: Como fazê-lo com sucesso?”.