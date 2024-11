Oposição diz-se pouco esclarecida em relação ao Lar da Bela Vista

Já em declarações finais em sede da Comissão da Inclusão Social e Juventude, onde esteve, esta tarde, a presidente do conselho diretivo da Segurança Social da Madeira, para falar do Lar da Bela Vista, o PSD, através do deputado Bruno Macedo, defendeu obras profundas.

O PS, pela voz de Isabel Garcês, prometeu continuar o seu melhor na defesa dos idosos. Considerou que faltaram alguns esclarecimentos a muitas dúvidas e acusou o Instituto de Segurança Social de ter ignorado o mau funcionamento das caldeiras entre um grande período.

Jéssica Teles, parlamentar do JPP pediu que os idosos sejam tratados com dignidade. Mónica Freitas, do PAN, afirmou ter muitas informações trocas e com questões por esclarecer a 100 por cento. Referiu que continua a palavra das famílias contra a instituição.

Apelou a que a Segurança Social continue a fazer o seu trabalho, nesta área, com mito rigor. Micaela Freitas, por fim, agradeceu a convocatória mas deixou uma palavra de confiança e disponibilidade para receber qualquerbum e esclarecer denúncias que possam surgir.